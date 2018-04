Elezioni Unical: Fazzolari annuncia sui social la sua candidatura

Michele Fazzolari

“Sono arrivato all'Unical 3 anni fa, da Solo, senza conoscere nessuno. In poco tempo sono entrato a far parte del gruppo Alfa con il quale sono cresciuto condividendo le mie giornate universitarie. Da quel momento non mi sono più fermato. Sentivo sempre parlare di problemi degli studenti, dubbi ai quali nessuno sapeva dare risposte. Ho deciso rimboccarmi le maniche iniziando ad informarmi ed informare, passando le mattinate in associazione, in segreteria e a parlare con i professori, senza mai trascurare studio e lezioni, per fornire a tutti gli studenti e amici tutto quello che avevano bisogno”.

Esordisce con queste parole Michele Fazzolari, in un post su sul suo profilo Facebook, dove annuncia ufficialmente la sua candidatura al Dipartimento di Economia,Statistica e Finanza dell’Università della Calabria. Il classe 1995 di Varapodio, già Rappresentante d’Istituto al Liceo Scientifico Gemelli-Careri di Oppido Mamertina, proprio il 16-17 Maggio alle Elezioni Universitarie, grazie anche al "Gene" di servizio del bene comune trasmesso dal padre Orlando oggi Sindaco del Paese di Varapodio, ha deciso di scendere in campo attivamente per i suo colleghi universitari .

Un vero e proprio gesto d'amore verso gli studenti e la politica universitaria, quello di Fazzolari, oramai da anni punto di riferimento per molti colleghi.

“Se me lo concederete sarò la vostra voce e il vostro cuore in Dipartimento tutelando i nostri diritti di studenti universitari, rimanendo sempre il solito Michele”, aggiunge Fazzolari.

La lista Athena sarà il suo battaglione, pronta ad accompagnarlo in trincea, con la consapevolezza che Fazzolari sarà l’arma in più su cui tutta l’associazione Alfa potrà contare, dato che al Desf si giocherà una fetta importante della torta in palio.