Acqua: disagi a Crotone, in giornata riprenderà il servizio

Congesi comunica che a causa di una improvvisa rottura di una conduttura dell'acqua verificatasi questa notte durante i lavori che l'Enel sta eseguendo in Corso Messina la stessa è stata costretta ad interrompere il servizio idrico per consentire la riparazione che è stata già effettuata. In giornata il servizio riprenderà regolarmente.

Le zone interessate dal disservizio per la perdita sopravventa questa notte in corso Messina sono queste: Zona Vescovatello, Zona San Francesco, Rione Gesù, Via G. Di Vittorio, Zona INPS, Via Giovanni Paolo II, Via Cutro, Via Mario Nicoletta e zone limitrofe, Piazza Pitagora, Via Poggioreale, Via Reggio, Viale Regina Margherita, Zona Marinella, Zona Marina, Vie del Centro Città (Via XXV Aprile, Via Torino, Via Primo Maggio, Via Vittorio Veneto, ecc.), Zona Stazione FFSS.