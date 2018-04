“B-book festival” alla Città dei Ragazzi, oggi la presentazione ufficiale

Il mese 'istituzionalmente' dedicato alla lettura in tutta Italia, inizia a Cosenza con il “B-Book Festival – un mondo di arte e letteratura per bambini e ragazzi”, che per quattro giorni, dal 6 al 9 maggio, si terrà alla Città dei Ragazzi con una serie di iniziative - incontri con gli autori, spettacoli, presentazioni di libri, laboratori artistici, seminari di formazione - tutte rispondenti ad una medesima mission: far nascere e consolidare il piacere della lettura tra i bambini e i ragazzi.

B-Book, alla sua quarta edizione, è promosso dalla Cooperativa delle donne con la Cooperativa sociale Don Bosco e Teca srl, e sostenuto dal Comune di Cosenza. Il programma, tra attività consolidate e novità, sarà presentato oggi, giovedì 26 aprile, alle ore 11, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. Parteciperanno il Vicesindaco e assessore alla cultura, Jole Santelli; l'assessore alla scuola, Matilde Spadafora; Michele D'Ignazio, scrittore e co-direttore artistico del festival; Lucia Ambrosino, presidente de "La Cooperativa delle donne" e direttore organizzativo del festival.