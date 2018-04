Litiga con la moglie e la prende a bastonate, ai domiciliari un meccanico di Petilia

Ha colpito ripetutamente la moglie con un bastone durante una lite nata per dei futili motivi, procurandole delle ferite medicate dal personale sanitario che è intervenuto sul posto.

A sorprendere l’uomo mentre aggrediva la consorte sono stati i carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, nel crotonese, che hanno così arrestato un meccanico 43enne del posto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Per lui - così come stabilito dal Pm di turno - sono scattati i domiciliari in luogo diverso dal domicilio.