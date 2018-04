Cuccioli abbandonati sul ciglio della strada, salvati nel vibonese

La polizia stradale di Vibo Valentia ha salvato 2 cuccioli di cane abbandonati lungo la Statale 18 in direzione Rosarno.

Due poliziotti, in servizio di pattuglia, sono stati avvicinati da un turista olandese che ha consegnato loro una scatola di cartone contenente due piccoli molossoidi ritrovata ai lati della carreggiata. Portati immediatamente in uno studio veterinario e visitati, i due cuccioli di circa un mese sono apparsi sofferenti per il caldo ma privi di patologie.

Una volta rifocillati, i due cagnolini sono stati affidati all’apposito servizio comunale per essere poi adottati. Sono in corso accertamenti, anche tramite la visione di telecamere presenti nella zona, per risalire ai responsabili dell’abbandono.