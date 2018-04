Nuoto. 15° Grand Prix Esordienti, la Kroton conferma la sua supremazia

Alla 15a edizione del Gran Prix regionale estivo di nuoto, riservato alla categoria Esordienti, la Kroton Nuoto ha, per l'ennesima volta, confermato la sua supremazia vincendo con merito la classifica a squadre e quella individuale maschile. Una attestazione di qualità per il folto gruppo, ben 32 atleti, guidato dal Team Tecnico costituito dai Mister Fantasia e Proietto.



Pur con qualche assenza importante, la formazione crotonese ha mantenuto gli elevati standard qualitativi fin qui sempre espressi, tanto da esprimere grandi performance con i suoi giovani atleti che si allenano nella piscina olimpionica di Crotone che riescono così a conquistare l'ennesimo successo a squadre di una stagione ricca di vittorie e soddisfazioni.

Molti i piazzamenti sul podio ma in particolare, in grande evidenza, Andrea Muscó classe 2005, vincitore del premio come miglior atleta della manifestazione, confermandosi atleta di grande prospettive e potenzialità. Altro risultato che da ancor più risalto ad un successo che gratifica l'impegno e la corretta programmazione che lo staff tecnico Kroton Nuoto garantisce ormai da anni.

In evidenza i piazzamenti a podio di Federica Iorno, bronzo negli 800 -100-200 stile libero, Rossana Leotta, bronzo nei 200 rana, Cavagnetti Giulio, bronzo nei 100 e 200 rana, Muscó Andrea oro nei 400 e 1500 stile libero, 400 misti, 200 dorso, ed argento nei 100 farfalla.

Ottima prova anche dei più piccoli, che hanno contribuito non poco alla vittoria finale grazie alla conquista di innumerevoli podi nelle varie specialità. Crugliano Alessandro grazie alla vittoria nei 100 e 200 rana, Ioppoli Francesco prima nei 50 e nei 100 farfalla ed argento nei 100 sl e nei 200 rana, Trocino Carla oro nei 100 farfalla ed ottima seconda nei 50 farfalla e nei 400 sl, e bronzo nei 100 sl, Simoncelli Davide sul gradino più alto nei 200 dorso e conquista l'argento nei 100 dorso, e si "piazza" terzo sia nei 50 farfalla che nei 400 sl, Stefanizzi Letizia seconda nei 200 dorso e terza nei 100 dorso, infine Ierardi Dalila che raggiunge la terza piazza nei 50 farfalla.

Senza dimenticare tutti gli altri, che pur non a podio sono stati comunque determinanti, grazie ai diversi punti conquistati, al risultato finale come De Raffaele Michele, Gatto Niccolò, Ierardi Federica, Lucente Nicola, Mazza Daria, Rossi Gabriele e Tonolli Miriam.

Kroton Nuoto quindi capace di una grande vittoria primeggiando sul podio davanti al CS Gabbiano Paola e Cosenza Nuoto.