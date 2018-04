Auto in fiamme a Squillace, intervento dei Vigili nella notte

Circa un’ora dopo la mezzanotte, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta per l’incendio di un’autovettura avvenuto in via delle Rose nella frazione di Squillace Lido. Il bagliore delle fiamme ed il fumo denso ed acre hanno destato gli abitanti della zona che prontamente hanno allertato i soccorsi.

L’autovettura in fiamme, una Fiat Punto, ha subito danni in tutta la parte anteriore, dove è collocato il motore; l’intervento dei Vigili del Fuoco è servito allo spegnimento del rogo ed ha evitato il propagarsi delle fiamme.

Dai primi rilievi effettuati dal personale intervenuto, non è stato rinvenuto alcun elemento utile circa l’eventuale origine dolosa dell'incendio. Ulteriori accertamenti sono in atto, ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa.Non si registrano danni a persone.