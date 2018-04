San Giovanni in Fiore. Fuoristrada finisce in un burrone, ferito il conducente

Momenti di paura sulla Strada Provinciale 260 che collega San Giovanni in Fiore a Savelli. Questa mattina un piccolo fuoristrada è sbandato, per cause in corso d'accertamento, finendo in un burrone sottostante dopo aver sfondato il parapetto di protezione. Un volo di alcuni metri che poteva finire nel peggiore dei casi.

Il conducente, un 66enne di Savelli è stato recuperato immediatamente grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore, che a sirene spiegate hanno impiegato pochissimi minuti per arrivare in località Funaro, a circa 3 chilometri dalla chiesa dell'Hecce Homo di Palla Palla.

I pompieri si sono fatti largo tra i rovi, estraendo dalle lamiere il malcapitato; nel frattempo è giunta un’autombulanza del 118 del presidio ospedaliero della cittadina silana e l'elisoccorso che ha trasportato il ferito all'Annunziata di Cosenza, dove fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Dal capoluogo bruzio è poi arrivata un'autogru dei Vigili che ha recuperato anche il mezzo, bonificando quindi l'area e restituendo il bene al legittimo proprietario.

Una tragedia sfiorata ma che evidenzia ancora una volta l'importanza del presidio dei Vigili del Fuoco nella città silana; sarebbe occorsa un'ora o anche un'ora e mezza se da Crotone o Cosenza, disponibilità permettendo, avesse dovuto giungere una squadra, quando in cinque minuti dalla chiamata i pompieri sangiovannesi erano già sul posto.