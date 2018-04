Regione, riapertura del Bando per i soggetti gestori dei Poli di innovazione

Il Dipartimento presidenza comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle domande in relazione all’Avviso, finanziato dal Por Calabria 2014-2020, per la selezione dei soggetti gestori dei Poli di Innovazione limitatamente alle 6 aree di innovazione della S3 Calabria di seguito elencate: agroalimentare, edilizia sostenibile, Ict e terziario innovativo, logistica, smart manufacturing, turismo e cultura.

La scadenza dei termini della riapertura è alle 12:00 del 30° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che dispone la riapertura dei termini sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, avvenuta sul Burc n. 44 del 24 aprile 2018.