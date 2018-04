Rubano gasolio e scappano: arrestati due catanzaresi

Due catanzaresi di 31 anni, S.G.D. e M.G., gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati dopo aver commesso un furto nella campagna di Simeri Crichi.

Nel corso di un controllo notturno, i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina hanno incrociato l’auto dei due mentre usciva da una strada privata che porta ad un deposito di macchine per movimento terra. All’intimazione dell’alt è partito un inseguimento terminato poco dopo. I due giovani sono stati identificati e all’interno del bagagliaio sono stati scoperti circa 300 litri di gasolio, sottratti da diversi automezzi tramite taniche e tubi in gomma.

Inevitabilmente per i 31enni sono scattate le manette. Il GIP del Tribunale di Catanzaro ha convalidato gli arresti, applicando la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. per S.G.D. e nessuna ulteriore misura per M.G..