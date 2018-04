Nucera annuncia l’insediamento della Commissione Regionale dello Sport

Fra due giorni in Cittadella, sarà istituita la Commissione Regionale dello Sport, alla presenza del consigliere regionale con delega allo sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato, Giovanni Nucera.

Per la prima volta dopo 8 anni dall’entrata in vigore della legge regionale 28/2010 si ottempera finalmente al dettato normativo. Un passo importante che lo sport calabrese aspettava da troppo tempo. La Regione Calabria apre così le porte al mondo dello sport in tutta la sua interezza, ossia ad oltre 4.000 associazioni sportive riconosciute dal Coni ed affiliate alle federazioni, enti di promozione e discipline sportive associate.

L’insediamento della Commissione è un importante punto di partenza per la costituzione di un coordinamento permanente ed una condivisione tra tutti gli operatori del settore affinché lo sport torni ad essere quell’imprescindibile fattore di sviluppo culturale che è sempre stato.