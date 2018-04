“La tesi è copiata” e sospende le sedute di laurea

Due ore di sospensione all’Università della Calabria, dove in sede di discussione di laurea un docente ha fermato tutto e chiamato i carabinieri per far avviare degli accertamenti.

All’origine del gesto ci sarebbe il presunto plagio di una tesi alla facoltà di economia. Una laureanda avrebbe infatti presentato una serie di capitoli che sarebbero stati copiati da altre opere.

Il presidente della seduta ha quindi deciso di fermare la seduto e l’attività è quindi rimasta bloccata per un paio di ore, salvo poi riprendere a metà mattinata.