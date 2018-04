Mettono in vendita escavatore su sito, ma truffano un uomo. Denunciati

Avrebbero truffato un imprenditore ogliastrino che voleva acquistare un escavatore usato, ma sono stati scoperti dai carabinieri. Nei guai sono finiti tre giovani calabresi, tutti con precedenti per reati simili, denunciati per truffa in concorso alla Procura della Repubblica di Lanusei.

I tre si sono fatti consegnare tramite bonifici bancari, vaglia postali, ricariche su carte prepagate, diverse somme di denaro per un totale di 6.500 euro dopo aver pubblicato un annuncio su un sito internet in cui si metteva in vendita un escavatore in ottime condizioni.

Dopo il primo contatto, il potenziale fornitore era riuscito ad ottenere la fiducia del suo interlocutore rendendosi disponibile a portare il veicolo di persona non appena si fosse concluso l’accordo.

Ma dopo la scusa di avere altri acquirenti interessati al prodotto, il “venditore” si è fatto consegnare una caparra come promessa di impegno per il potenziale acquisto. Peccato che la truffa, proseguita per altri due giorni, sia stata smascherata dopo che la vittima ha sporto denuncia a i carabinieri di Cardedu.

Il raggiro architettato dai tre è proseguito infatti alcuni giorni ma l’ignaro acquirente, nel momento in cui ha visto che l’escavatore non arrivava e le richieste di nuovi pagamenti diventavano sempre più assillanti, si è rivolto ai militari.