A scuola da campioni con il Crotone Calcio

A scuola da campioni”: l’iniziativa varata dalla IV Commissione Consiliare Permanente del Comune di Crotone presieduta da Pisano Pagliaroli in collaborazione con la Società rossoblù è tornata tra i banchi di scuola.

Questa mattina Andrea Barberis, Bruno Martella, Adrian Stoian e Aniello Viscovo, hanno fatto visita all’istituto comprensivo di Papanice, accolti dal dirigente scolastico Franco Rizzuti: “Ringraziamo la Società per la disponibilità, stare insieme ai calciatori che ci stanno rappresentando in tutta l’Italia è un significato di grande importanza per tutto il mondo scolastico”.

Durante l’incontro sono intervenuti i componenti della commissione consiliare Alberto Laratta e Mario Megna, che hanno sottolineato la grande sensibilità dei giocatori e della Società nel sostenere queste iniziative e allo stesso tempo evidenziato il valore che la presenza del Crotone calcio in Serie A assume non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale.

Entusiasmo e sorrisi per i bambini che hanno accolto con cori da stadio gli squali e hanno avuto l’occasione di conoscere da vicino i loro campioni, farsi selfie e far firmare autografi. Tante anche le curiosità che i piccoli studenti hanno avuto modo di chiedere ai loro idoli: un appuntamento bellissimo per dire ancora una volta quanto sia importante trasmettere i veri valori dello sport.

Domenica il Crotone ospiterà il Sassuolo e anche i bambini di Papanice hanno voluto dare sostegno allo slogan lanciato dalla Società rossoblù intonando a gran voce “Domenica #RiempiAMOloScida”.

A margine dell’iniziativa Bruno Martella ha parlato ai microfoni di Fctv: “E’ una bellissima mattinata e i bambini ci stanno facendo divertire tanto, lo sport è unione e questa ne è una dimostrazione”. Pomeriggio riprenderanno gli allenamenti: “Veniamo dal successo della Dacia Arena, fra poche ore scenderemo in campo per l’allenamento e per iniziare a preparare nel miglior dei modi la prossima e importante sfida contro il Sassuolo. Grazie alla promozione della Società sono sicuro che ci sarà lo Scida stracolmo, pronto a darci la spinta per questo finale di stagione”.