Cerimonia di conferimento del riconoscimento “Nuova consapevolezza nella scuola”

Si è svolta questa mattina nella Sala Consiliare la cerimonia di conferimento del premio “Nuova consapevolezza nella scuola” istituito dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Crotone che è stato conferito alla professoressa Caterina Cotroneo.

Il premio, giunto alla seconda edizione, evidenzia l'azione di quel docente che è stato capace di trasmettere non solo il sapere e la passione per lo studio ai suoi studenti ma anche proporre buone prassi innovative capaci di rendere gli stessi protagonisti attivi della vita cittadina.

In un aula consiliare gremita da alunni dell'Istituto Pertini – Santoni, la scuola dove la professoressa Cotroneo insegna, dai colleghi e dai familiari si è svolta la semplice ma sentita cerimonia. Come ha detto la vice sindaco ed assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Cosentino il premio per il 2018 è assegnato a Caterina Cotroneo ispiratrice del concorso “Centro Storico in Fiore”, quest'anno giunto alla quarta edizione che coinvolge non solo gli alunni dell'Istituto ma l'intera comunità cittadina chiamata a sostenere la valorizzazione di un luogo importante della città.

Gli alunni dell'Istituto diretto da Vito Sanzo sono stati infatti animatori, coordinati da Cotroneo, di questa innovativa iniziativa che ha coinvolto non solo i residenti del centro storico cittadino ma anche tutta la comunità.

“La classe docente cittadina è composta da tante professionalità che svolgono con grande passione il proprio lavoro, direi la propria missione di educatori. La professoressa Cotroneo esprime proprio questo concetto. Grazie al lavoro che si è compiuto in questi anni oggi cari ragazzi guardate diversamente la città e siete protagonisti e non spettatori della vita della comunità”.

La vice sindaco Cosentino ha poi consegnato a Cotroneo una pergamena con il testo della delibera adottata dall'amministrazione e firmata dal sindaco Ugo Pugliese che ha inteso caratterizzare il premio non con una targa ma con un provvedimento che resterà per sempre negli annali della città a sottolineare l'esempio positivo ed il contributo alla comunità cittadina che la stessa docente ha dato attraverso la sua professione.

Il sindaco ha anche fatto omaggio alla gentile Cotroneo di un fascio di fiori. Visibilmente emozionata Caterina Cotroneo ha ringraziato il sindaco Pugliese, l'assessore Cosentino e tutta l'amministrazione Comunale, il preside dell'Istituto Vito Sanzo, i colleghi docenti, la famiglia che le è sempre stata vicino e soprattutto i “suoi” ragazzi che oggi hanno costituito l'associazione “Crotone in Fiore” che continuerà l'attività di promozione e di valorizzazione del centro storico cittadino: “fare l'insegnante è una vocazione. La scuola non è un luogo chiuso ed il nostro compito ed impegno è di superare l'individualismo didattico. A voi dico che siete lo strumento per un mondo nuovo. Riempitevi le tasche di sapere”.