Tre latitanti estradati dalla Germania, condannati per vari reati

Simone De Luca, 26enne originario di Cinquefrondi, Salvatore Sortino, 30enne agrigentino, e Sebastiano Platania, 60enne catanese, sono stati estradati dalla Germania. I tre, su cui pendevano dei mandati d'arresto europei emessi dall’autorità giudiziaria italiana, sarebbero responsabili di diversi reati.

A carico di De Luca vengono contestati l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata, furti, ricettazione ed altro; per Sortino estorsione e per Platania la violenza sessuale aggravata e continuata.

I tre verranno estradati in Italia e saranno scortati da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Le indagini a livello locale hanno avuto il sostegno operativo dello Scip, in campo internazionale, che, attraverso la Divisione Sirene (Supplementary Information Request at the National Entry), ha fornito i dettagli utili ed il supporto strategico alla polizia tedesca per fermare i latitanti.

All'arrivo a Fiumicino, saranno espletate le formalità dell'arresto sul territorio nazionale presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea, e quindi verranno trasferiti in carcere a disposizione delle autorità giudiziarie che hanno emesso i provvedimenti.