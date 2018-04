Rogo all’esterno di un supermercato. Intimidazione a Castrolibero

L’esterno di un supermercato di Castrolibero, in via Papa Giovanni XXIII, è stato interessato da un incendio. Il rogo è stato appiccato nella notte. Le fiamme non hanno provocato alcun danno nella parte interna della struttura.

Sul posto sono intervenuti i vigilantes che hanno dato l’allarme, i carabinieri del posto che hanno trovato avviato le indagini, dal momento che i vigili del fuoco arrivati sul posto per domare le fiamme hanno trovato tracce di liquido infiammabile. Si fa largo il sospetto che il rogo sia di origine dolosa.