Intimidazione al presidente Ance. Rubati un escavatore e attrezzature per 80 mila euro

Intimidazione ai danni dell’impresa del presidente Ance, Francesco Siclari. La scorsa notte ignoti si sono introdotti nel cantiere aperto dall’azienda per l’impianto di potabilizzazione al servizio della diga del Menta, e hanno rubato un escavatore, un gruppo elettrogeno, una saldatrice, un compressore, varie attrezzature e materiali, e hanno danneggiato strumenti di lavoro e suppellettili che non sono riusciti a portare via.

Siclari, che si trovava fuori sede, appreso dell’accaduto è immediatamente rientrato a Reggio Calabria dove, dopo aver constatato di persona l’entità dei danni (pari a circa 80mila euro), ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. Ferma condanna è stata espressa dal direttivo di Confindustria Reggio Calabria, guidato dal presidente Giuseppe Nucera.

Stessa condanna è stata espressa dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. “Solidarietà e piena vicinanza da parte dell’Amministrazione comunale e metropolitana al Presidente dell’Ance Francesco Siclari vittima la scorsa notte di un vile atto intimidatorio presso il cantiere del potabilizzatore della diga sul Menta, dove sono stati sottratti e danneggiati mezzi e materiali di proprietà della sua impresa edile”.