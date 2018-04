Comitato Crotone nuova 106 Adesso e Basta vittime insieme per aprire il confronto

Il Comitato Crotone nuova 106 adesso, dopo aver ricevuto apprezzamento dall’associazione “Basta vittime sulla strada statale 106”, ha deciso di avviare con l’associazione presieduta da Fabio Pugliese “un percorso di collaborazione interessante e concreta, a favore della realizzazione”.

Intendono infatti “aprire un confronto con tutte le Istituzioni ed un tavolo tecnico con le istituzioni interessate, con le associazioni di categoria e gli ordini professionali, al fine di ottenere in tempi certi, un progetto ed un finanziamento dell’opera”. Perché per il comitato “solo l’unità di intenti renderà possibile la realizzazione di un sogno che attendiamo da tanto tempo e che si opporrebbe al massiccio depauperamento di interi territori, accendendo la scintilla di una nuova speranza”.

Il Comitato Crotone nuova 106 adesso, lo ricordiamo, ha condiviso con i cittadini la proposta progettuale, ideata dall’ingegnere Antonio Bevilacqua, seguendo da vicino il lavoro frenetico del Centro di monitoraggio stradale regionale, coordinato da Fabio Pisciunieri. E il 9 maggio, nella Cittadella regionale, infatti verrà presentata dal presidente dell’Anas, Gianni Armani e dal presidente della Regione, Mario Oliverio, la proposta di variante, che collegherà in modo efficace le due città capoluogo di Crotone e di Catanzaro con una superstrada veloce a 4 corsie con spartitraffico centrale.

“La variante si pone l’obbiettivo di collegare Crotone (Gabella Grande) con Catanzaro (Germaneto) in 30 minuti o Crotone e Lamezia Terme in 45 minuti, migliorerebbe notevolmente la fruizione delle infrastrutture esistenti nella zona centrale della Calabria: aeroporti (Crotone-Lamezia Terme) porti (Crotone-Gioia Tauro), innesto Autostradale e Ferroviario di Lamezia Terme, Cittadella della Regione, Università Magna Grecia, Policlinico Universitario, Ospedali. E’ importante per la viabilità della provincia di Crotone e di Catanzaro che questi 2 tratti di superstrada veloce a 110 Km/h vengano collegati tra loro, anche perché distano pochi chilometri (45 Km).

“La provincia di Crotone e quasi tutti i Comuni del crotonese hanno approvato la Delibera per la variante ormai ribattezzata come la “Variante Bevilacqua”. Su questo tracciato c’è anche l’avallo della Provincia di Catanzaro e dello stesso Comune di Simeri, che si trova nel tratto iniziale del tracciato nella zona del catanzarese. Perché, se è indispensabile per un crotonese arrivare a Catanzaro o Lamezia, è altrettanto importante per un catanzarese giungere a Crotone”.

“Stesso favore sta incontrando la proposta anche a parte di comuni a Nord della città pitagorica che hanno anch’essi interesse a raggiungere più agevolmente Crotone o il capoluogo di regione o Lamezia. Per non descrivere l’enorme condivisione di tutta la fascia pedemontana che riuscirebbe ad uscire finalmente dall’isolamento enorme che caratterizza i magnifici centri dell’alto crotonese”.