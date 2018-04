Nascondevano in casa armi e munizioni: arrestata coppia di fratelli

Due fratelli crotonesi, 43 e 37 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Crotone nel corso di un’operazione che ha portato alla perquisizione di blocchi di edifici nel comune di Scandale.

In particolare, la coppia di familiari è stata trovata in possesso di una pistola semiautomatica Beretta modello 34, con matricola abrasa, una pistola revolver Reck Single Action R50 calibro 4, non censita, una pistola tipo revolver calibro 6,35, sprovvista di marca e matricola, un fucile semiautomatico Breda calibro 12, oggetto di furto avvenuto nel 2014 a Strongoli e circa 180 cartucce di vario calibro. Il tutto è stato posto sotto sequestro.