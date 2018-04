Incidente sulla Sp 87: donna muore, grave il marito

Conta una vittima e un ferito grave l’incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale 87, nel Comune di Maida.

A perdere la vita è stata una donna di 69anni, Maria Montesani. La vittima viaggiava in una Fiat 600 guidata dal marito, un uomo di 75 anni che versa in gravi condizioni presso l’ospedale a Catanzaro. Per cause in corso di accertamento, l’auto della coppia è finita fuori strada, ha sfondato una recinzione e si è ribaltata.