L’unione solidale tra l’Fc Crotone ed E’ Solidarietà regalerà un campetto ai ragazzi di San Domenico

E' stato di 13.576 euro il ricavato dell'incasso dell'apposito incontro di calcio tra l'Fc Crotone ed una rappresentativa del mondo della giustizia svoltasi lo scorso 24 marzo, finalizzato alla ristrutturazione del campo di calcetto della parrocchia di San Domenico a Crotone.

Un assegno di pari valore è stato consegnato questa mattina a don Lino Leto, parroco di San Domenico, dai rappresentanti di E' Solidarietà, Maurizio Principe ed il giudice Raffaele Lucente e da Gianni Vrenna, patron del Crotone calcio.

La consegna è avvenuta stamattina, nell'ufficio stampa dello stadio Ezio Scida, alla presenza, oltre dei già citati Principe, Lucente e Vrenna, di Pino Tallarico, presidente provinciale della Figc, Francesco Livadoti vice presidente dell’Aia (associazione italiana arbitri), Santino Mariano, coordinatore educazione fisica per l’ufficio scolastico provinciale, l’avvocato Salvatore Iannotta, la professoressa Roberta Marino di “E'… solidarietà”.

A richiedere l'aiuto dell'associazione E' solidarietà è stato il parroco, don Leto, che si è messa subito alla ricerca di possibili partner per questa iniziativa di solidarietà, che ridarà il campetto di calcio a circa 300 ragazzi che lo utilizzavano.

Quello della gara, è stato sottolineato, è stato solo uno degli eventi previsti a cui ne seguiranno altri. In particolare il giudice Lucente ha sottolineato la disponibilità immediata mostrata da Gianni Vrenna ed il suo staff e delle scuole cittadine che hanno portato, quella mattina, settemila ragazzi sugli spalti.

Nel corso dell'apposita conferenza stampa sono stati consegnati attestati ricordo per tutti, per i giudici che hanno partecipato alla gara, per l’Ordine degli avvocati e per tutti gli sponsor che hanno contribuito a realizzare l'evento.