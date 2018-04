Derby Catanzaro-Cosenza: Daspo per tre tifosi cosentini

Tra tifosi del Cosenza, P.A. ,di anni 45, F.A. e P.M.S., di 25, sono stati raggiunti da un provvedimento Daspo in seguito agli incresciosi episodi verificatisi al termine dell’incontro di calcio Catanzaro - Cosenza, disputatosi presso lo stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro il 19 novembre 2017.

I tre, insieme ad altri tifosi, si sarebbero scagliati contro un cancello separatore di ferro prendendolo a calci con inaudita violenza al fine di forzarlo per addivenire al contatto con i tifosi catanzaresi.

Gli stessi sono stati denunciati all’A.G. per rispondere del reato di danneggiamento aggravato e nei loro confronti il Questore di Catanzaro ha emesso la misura del divieto di accesso alle manifestazioni sportive che va dai 2 anni per F.A. e P.M.S. ai 5 anni per P.A., trattandosi di tifoso recidivo, essendo già stato sottoposto nel passato a DASPO.

Per questo incontro, il Questore aveva già emesso il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di 6 anni a carico di C.G. di 35 anni, tifoso del Catanzaro.

Inoltre, sono stati identificati A.A. di 37 anni, O.F.M. di 40 anni, F.D. di 41 anni e L.V. di 27 anni, tifosi del Catanzaro, che il 18 febbraio scorso, nel porto di Reggio Calabria, si sarebbero resi responsabili degli scontri con i tifosi del Catania, mentre si recavano in trasferta a Monopoli.

Il Questore di Reggio Calabria per questi tifosi ha emesso la misura del DASPO, con obbligo di firma, per la durata che va dai 5 anni per O.F.M., F.D., L.V. a 8 anni per A.A.