Ferruzzano: Sindaco ricorre in appello contro la decisione del Tribunale di Locri

Il Tribunale di Locri

In seguito ad un provvedimento adottato dal Tribunale di Locri in Sezione Civile, dopo un’udienza svolta il 12 aprile scosoro, il sindaco di Ferruzzano, iscritto in una causa con il suo Comune, fa sapere che prende atto del provvedimento adottato.

“Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, - si legge in una nota - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, ha così provveduto: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Ferruzzano; 2) dichiara Pizzi Domenico Silvio decaduto dalla carica di sindaco del Comune di Ferruzzano; 3) compensa interamente tra le parti le spese di lite; 4) dispone che la cancelleria trasmetta immediatamente la presente ordinanza al sindaco del Comune di Ferruzzano per gli adempimenti di cui all’articolo 22 comma 6 del d. lgs. n. 150/2011.”

“Il sindaco di Ferruzzano – prosegue il comunicato - in ragione delle motivazioni addotte a propria difesa e del provvedimento decisionale adottato dal Collegio,ha conferito mandato per gravare ed appellare il provvedimento in parola. I legali dello stesso – si legge - stanno provvedendo a redigere, notificare e conseguentemente depositare appello avverso il dispositivo del Tribunale di Locri.”

Il primo cittadino, Silvio Pizzi, comunica che “il gravame interposto è assolutamente doveroso e legittimo in quanto certo della bontà del suo operato, nel rispetto di tutti i principi di legalità dell'ordinamento vigente.”