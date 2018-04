Scontro tra due auto a Rende, un morto e un ferito grave. Contuso un 12enne

È di un morto, un ferito grave e di contusi il bilancio di una altro incidente stradale ed avvenuto questa mattina in contrada Santa Rosa a Rende.

Per cause in corso di accertamento le vetture su cui viaggiavano i feriti si sono scontrate nei pressi di un distributore di carburanti. A seguito dell’impatto padre e figlio di 12 anni sono rimasti leggermente contusi.

Non ce l'ha fatta invece Tonino Panza, 73enne del posto, mentre il fratello versa ancora in gravissime condizioni: entrambi viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata violentemente con una Ford Focus.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto un ferito dalle lamiere di una delle vetture, i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure per poi richiedere l’intervento dell'elisoccorso, che però poi non è arrivato. I feriti sono stati infatti caricati su ambulanze e trasportati nell'ospedale di Cosenza.

Il traffico sta subendo forti rallentamenti a causa della chiusura della strada che collega il centro abitato alla zona industriale di contrada Lecco.

(ultimo aggiornamento 12:18)