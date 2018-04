Scontro tra due auto a Rende, un morto e un ferito grave. Leggermente contuso bimbo di 12 anni

È di un morto, un ferito grave e di contusi il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina in contrada Santa Rosa a Rende.

Per cause in corso di accertamento le vetture su cui viaggiavano i feriti si sono scontrate nei pressi di un distributore di carburanti. A seguito dell’incidente padre e figlio di 12 anni sono rimasti leggermente contusi.

Non ce l'ha fatta invece Tonino Panza, 73enne del posto, mentre il fratello versa ancora in gravissime condizioni. Il fratello di Panza viaggiava a bordo di una Fiat Panda che si è' scontrata violentemente con una Ford Focus nei pressi di un distributore di carburanti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto un ferito dalle lamiere di una delle auto, i sanitari del 118 che ha prestato le prime cure per poi richiedere l’intervento dell'elisoccorso, che però poi non è arrivato. I feriti sono stati infatti caricati su ambulanze e trasportati nell'ospedale di Cosenza.

Il traffico sta subendo forti rallentamenti a causa della chiusura della strada, che collega il centro abitato alla zona industriale di contrada Lecco.

(ultimo aggiornamento 12:18)