Controlli nel crotonese, due arresti e due denunce. Sospesa attività commerciale

Due arresti, un’esecuzione ordinanza di detenzione domiciliare due denunce e la sospensione di un’attività commerciale. Sono le attività portate avanti dai carabinieri nel corso di alcuni controlli coordinati dal comando provinciale di Crotone. Così a Crotone i militari hanno arrestato per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale un operaio di 31 anni. L’uomo si era infatti assentato dalla propria abitazione fuori dagli orari imposti dalle prescrizioni del giudice. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato messo ai domiciliari.

I carabinieri di Petilia Policastro hanno invece eseguito un’ordinanza detenzione domiciliare. A finire ai domiciliari è stato un 49enne di Petilia che deve espiare la pena perché ritenuto responsabile di guida senza patente e di rifiuto all’accertamento dell’uso di sostanze alcoliche e droga.

Sempre per detenzione di droga è finito in manette un giovane di 26 anni di Cutro. I carabinieri hanno arrestato il ragazzo perché trovato in possesso, durante una perquisizione domiciliare dei militari di 0,4 grammi di cocaina suddivisa in 6 dosi, 0,2 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in 2 dosi, un bilancino di precisione e vario materiale di confezionamento, il tutto posto sotto sequestro.

A Cirò i carabinieri del locale Norm, con il personale del Nucleo Cinofili dello Squadrone Cacciatori di Vibo Valentia, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. L’attività ha consentito di denunciare, alla competente Autorità Giudiziaria, un manovale 39enne, residente a Cirò Marina, perchè trovato in possesso di tre piante di cannabis indica di altezza media 14 centimetri, 150 semi nonché un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro.

Nello stesso contesto, personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Crotone, con il personale dello stesso Ispettorato, hanno eseguito il controllo di alcune ditte dell’area cirotana. L’attività ha portato alla denuncia del titolare di un’attività, perché ha violato la normativa di sicurezza sul lavoro. Inoltre allo stesso sono state fatte multe pari ad euro 9.644 euro, perché responsabile di aver usato due lavoratori in “nero”. Conseguentemente è stata disposta la sospensione della sua attività imprenditoriale.

I carabinieri di Caccuri sono invece intervenuti in località “Santa Rania” dove ignoti, presumibilmente durante la notte, hanno tranciato ed asportato 1.500 metri di cavi in rame della linea elettrica dell’Enel, causando un danno di circa 4.500 euro.