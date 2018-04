Controlli nel rendese: un arresto, 10 denunce e 9 segnalazioni

È di un arresto, 10 denunce e 9 segnalazioni il bilancio delle attività di controllo effettuate dai carabinieri di Rende su indicazione del comando provinciale di Cosenza.

In particolare, i militari hanno arrestato un 59enne di Rende, per il reato di “stalking”. L’uomo è stato infatti raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale del capoluogo a seguito delle continue minacce e dei numerosi atti persecutori nei confronti della moglie, in fase di separazione.

Il 59enne avrebbe infatti inviato numerosi messaggi minatori alla donna come per esempio “sei morta.. hai finito di campare.. non ci sarà posto dove potrai rifugiarti.”

L’uomo ha inoltre minacciato la moglie con un coltello da cucina, costringendola ad allontanarsi definitivamente dall’abitazione in cui vivevano. Al termine delle formalità di rito, è stato portato nella sua abitazione ai domiciliari.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni di Bisignano e San Pietro in Guarano hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 57enne di Bisignano.

Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato con 17 grammi di hashish e marijuana, e di 2 bilancini di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Sono inoltre stati segnalati alla Prefettura, come assuntori di droga, una 33enne di Montalto Uffugo, un 20enne del Gambia, un 22enne di Bisignano, e un 21enne cosentino.

I militari, nei pressi dell’università, hanno controllato le 4 persone che, perquisite, sono stati trovati in possesso di grammi 20 di “Marijuana”, sottoposti a sequestro.

Inoltre, i carabinieri hanno segnalato come assuntori di droga un 25enne di San Pietro in Guarano, un 23enne e un 24enne entrambi cosentini, un 47enne di Carolei e un 17enne di Montalto Uffugo perché beccati con 15 grammi di cocaina, hashish e marijuana.

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende e della Stazione di Rose, hanno denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza un 23enne di Fuscaldo, un 24enne di San Marco Argentano, un 24enne di Cosenza, una 23enne di Casali del Mango, un 22enne di Cerisano e un 65enne di Montalto Uffugo.

Gli automobilisti, controllati e sottoposti ad accertamento etilometrico, risultavano positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti venivano ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.

I militari di Montalto Uffugo, Rose e San Pietro in Guarano hanno denunciato un 37enne di Montalto Uffugo, un 50enne di Rose e un 25enne di Cosenza per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale.

In particolare il 37enne e il 50enne non hanno rispettato gli orari di uscita e rientro dall’abitazione previsti dalle prescrizioni, mentre il 25enne nonostante l’obbligo di soggiorno a Cosenza è stato trovato a San Pietro in Guarano e, nel tentativo di eludere il controllo, ha fornito false generalità, e per questo è stato denunciato anche per il reato di false dichiarazioni sulla identità personale.