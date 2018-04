TdR Calcio a 5: gioiscono solo i Giovanissimi. Cadono i Campioni d’Italia della Juniores

Una giornata che non ti aspetti quella appena conclusa al Torneo delle Regioni di Calcio a 5 in corso di svolgimento in Umbria.

Tre sconfitte ed una vittoria contro la Basilicata: clamorosa la battuta d’arresto della Juniores Campione d’Italia in carica che escono battuti per 3-2 da una Basilicata che si è dimostrata una squadra tosta con delle individualità importanti.

Gli Allievi ed il Femminile escono sconfitte con l’identico risultato di 3-1 mentre gli unici a gioire sono i Giovanissimi di Mister Carnuccio che battono gli avversari per 4-3 con un Benkhalqui in grande spolvero autore di una doppietta ed un assist per la rete di Russo.

La rete della vittoria è stata realizzata da Gigliotti ad un minuto dal termine. Domani si torna in campo per rialzare la testa e per continuare a sperare nel passaggio del turno con l’unico obiettivo di vincere: avversario di turno sarà il Trento.

I TABELLINI E LE CRONACHE

CATEGORIA GIOVANISSIMI

Calabria – Basilicata 4-3 (1-0)

Calabria : Losiggio, Sacco, Tancredi, Romano, Ferraiuolo, Cavallo, Gullo, Gigliotti, Russo, Benkhalqui, Filippelli, Boccuto. All .: Sig. Carnuccio

: Basilicata : Leone, Basto, Beneventi, Disisto, Iacovino, Innella, Lisanti, Lucisano, Capuano, Iannicella, Lafiosca S., Lafiosca C. All .: Sig. Scalera

Arbitro : Sig. Asani (Sez. Foligno) Crono: Sig. Guerra (Sez. Gubbio)

Marcatori : al 6’pt e al 7’st Benkhalqui (C), al 4’st Lafiosca S. (B), al 4’st Capuano (B), al 11’st Basto (B), al 11’st Russo (C), al 14’st Gigliotti (C)

Ammoniti : Lafiosca (B)

Al termine di una bellissima gara, la Rappresentativa Giovanissimi di Mister Carnuccio si impone di misura sui pari età della Basilicata. Molto equilibrio nella prima frazione di gioco, sbloccata solo grazie ad una rete di Benkhalqui lesto a trafiggere Leone su uno svarione difensivo.

Nella ripresa la Basilicata reagisce e, dopo che la Calabria colpisce un legno sempre con Benkhalqui, trova il pari al 4’ con Salvatore Lafiosca. Qualche secondo dopo arriva anche il raddoppio lucano con un tap in di Capuano su corta ribattuta di Losiggio. La Calabria reagisce ed inizia a macinare gioco: il solito Benkhalqui suona la carica e realizza il pari al 7’; le azioni si fanno incessanti, ma la traversa dice di no al gran tiro di Ferraiuolo.

Inaspettatamente la Basilicata passa in vantaggio con Basto lesto ad approfittare di una distrazione della difesa avversaria. Palla al centro e la Calabria trova il pareggio con Russo ben servito dall’ottimo Benkhalqui. Ad un minuto dal termine la Calabria trova la rete della vittoria grazie al tiro libero realizzato perfettamente da Gigliotti.

CATEGORIA ALLIEVI

Calabria – Basilicata 1-3 (1-2)

Calabria : Laganà De., Laganà Da., Laganà M., Martorano, Dascola, Costantino, Campolo, Mantuano, Scopelliti, Barrese, Attinà, Lenti. All.: Sig. Brescia

Basilicata : Zito, Palermo, Corraro, Lacertosa, Urgo, Limongi, D’Angelo, Laurenzana, Magro, Quinto, Giannandrea, Crecca. All.: Sig. Lavecchia

Arbitro : Sig. Asani (Sez. Foligno) Crono: Sig. Guerra (Sez. Gubbio)

Marcatori : al 3’pt ed al 13’pt Quinto (B), al 5’pt Campolo (C), al 7’st Laurenzana (B)

Non ce la fanno i ragazzi di Mister Brescia a superare l’ostacolo Basilicata. Pur avendo avuto numerose occasioni capitan Campolo e compagni non riescono a finalizzare al meglio l’enorme quantità di occasioni create e i ragazzi lucani ne hanno approfittato al meglio portandosi a casa tre punti importantissimi.

Nella prima frazione di gioco passano in vantaggio subito i lucani grazie alla rete di Quinto, ma la reazione calabrese è immediata e Campolo ristabilisce la parità. Al 13’ la Basilicata si riporta in vantaggio ancora con Quinto abile a battere Laganà con un bel tiro al volo. Pochi secondi dopo è il palo a dire di no ancora a Campolo e sul Finire la Basilicata avrebbe l’occasione per allungare ma Laurenzana da buona posizione spedisce al lato.

Nella ripresa la Calabria attacca fin dall’inizio in maniera incessante ma la difesa lucana si salva sempre. Su un calcio piazzato ben calciato da Laurenzana arriva la terza rete della Basilicata che abbatte il morale dei ragazzi calabresi. Il risultato non cambia fino alla fine ed a festeggiare al triplice fischio sono i ragazzi di Mister Lavecchia.

CATEGORIA FEMMINILE

Calabria– Basilicata 1-3 (1-1)

Calabria : Chiellino, Pantano, Mallamace, Spanò, Bianco, Leto, De Marco, Mauro, Procopio, Praticò, Spanò, Gerace. All.: Sig. Torneo

Basilicata : Alessandrino, Albano, Aliotta, Centrone, Cozzi, Galante, Molfese, Mollica, Morelli, Sileno, Verbana, Farì. All.: Sig. D’Urso

Arbitri : Sig. Brunozzi e Sig. Andreani (Sez. Foligno) Crono: Sig. Asan (Sez. Foligno)

Marcatori : al 6’pt Aliotta (B), al 15’pt De Marco (C), al 3’st e al 17’st Galante (B)

Le ragazze di Mister Torneo lottano fino alla fine ma al triplice fischio devono cedere alla Basilicata. 3- il risultato a favore delle lucane in una gara decisa nella ripresa dopo il pari con cui si è chiusa la prima frazione di gioco. In avvio di gara è la Calabria a fare la partita: al 4’ ed al 5’ minuto prima la traversa nega la rete a De Marco e poi è il palo a stoppare il grido di gioia della Leto.

Gol mnacato gol subito, un classico: al primo tiro in porta la Basilicata si porta in vantaggio grazie alla Aliotta. La Calabria non ci sta e con capitan De Marco ristabilisce la parità al 15’. Nella ripresa la Basilicata trova il nuovo vantaggio grazie ad una uscita sbagliata di Chiellino ed il tiro di Galante termina nell’angolino basso a porta vuota.

Il forcing Calabrese non trova i suoi frutti, soprattutto per i grandi interventi del pipelet lucano Alessandrino, molto brava a chiudere la saracinesca sui ripetuti tentativi di Spanò e Leto. Con le ragazze in avanti, la Basilicata trova la rete del definitivo 3-1 in contropiede, sempre con Galante.

CATEGORIA JUNIORES

Calabria – Basilicata 2-3 (1-1)

Calabria : Martinis, Leonardo, Frasca, Murrone, Marino, Giampà, Riami, Minnella, Ismaili, Monterosso, De Cario, Lacaria. All.: SiG. Alfarano

Basilicata : De Leonardis, Varlaro, Claps, Dabraio, Arcieri, Tolve, Saponara, Gianpietro, Palese, Telesca, Perrucci, Farfariello. All.: Sig. Cuviello

Arbitri : Sig. Brunozzi e Sig. Andreani (Sez. Foligno) Crono: Sig. Asan (Sez. Foligno)

Marcatori : al 2’pt Minnella (C), al 14’pt Claps (B), al 2’st (R) e al 10’st Palese (B), al 10’st De Cario (C)

Ammoniti : Minnella, De Cario e Monterosso (C), Perrucci (B)

Clamoroso a Gualdo Tadino, si potrebbe pensare. I Campioni d’Italia della Juniores cadono contro i pari età della Basilicata. Una gara bellissima, in cui sano agonismo, ottime giocate tecniche e tanto pathos hanno contraddistinto una gara che alla fine la Basilicata ha meritato di vincere.

La Calabria può recriminare per le tante occasioni non sfruttate quando il risultato era ancora in bilico, ma la Basilicata ha legittimato il successo potendo contare alla fine sei legni colpiti dai suoi giocatori. Certo è che Mister Cuviello deve ringraziare il portiere Farfariello, autore di diversi interventi prodigiosi salva risultato.

Parte forte la Calabria che con Minnella realizza la rete del vantaggio: sembrerebbe una gara in discesa, ma la Basilicata reagisce ed inizia a macinare gioco, trovando con Claps la rete del pari. Sullo scadere della prima frazione due buone occasioni per capitan Monterosso e per Ismaili, ma il risultato non cambia. Nella ripresa in apertura Minnella provoca un rigore che Palese non ha difficoltà a realizzare.

E’ il vantaggio Basilicata: a questo punto la Calabria reagisce, ma sono i lucani in contropiede colpiscono due pali con Telesca e Palese. Intorno all’8’ la Calabria ha ben tre occasioni nitide per il pari ma prima Monterosso, poi Minnella ed infine De Cario sbattono contro il muro eretto da Farfariello.

La regola del calcio, in questo caso futsal, non sbaglia: la Basilicata trova la rete del 3-2 con Palese dopo che Telesca aveva colpito una clamorosa traversa. De cario immediatamente riporta la Calabria a meno uno dando l’avvio al forcing finale. Ancora un palo della Basilicata con il solito Palese e gli inutili assalti calabresi, anche con il portiere di movimento, chiudono un match tiratissimo che la Basilicata si è aggiudicato con merito.