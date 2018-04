Ancora un incidente stradale lungo la Statale 106 Jonica. Ad avere la peggio è stato oggi un giovane che viaggiava a bordo di una moto e che, per cause ancora in corso di accertamento, potrebbe aver perso il controllo del mezzo rovinando sull’asfalto.

Il ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza e, da quanto appreso, sarebbe in gravi condizioni. Il sinistro è avvenuto al km 271 della jonica, tra Torre Melissa e Strongoli, nel crotonese.