Uno tenta di rubare in un’abitazione, un altro porta via bottiglie d’alcolici. Arrestati

I Carabinieri di Corigliano Calabro, su segnalazione di un cittadino, hanno colto in flagranza un ladro che tentava di forzare la porta di un’abitazione nei pressi di un noto residence estivo di Villapiana. Raggiunto in tempo ancor prima che fuggisse, è stato così identificato in un 36enne cassanese, S.T., con numerosi precedenti per furto.

Tra gli arnesi da scasso che aveva con se sono stati rinvenuti due grossi cacciaviti, sequestrati insieme all’automobile utilizzata. Ne è poi seguito l’arresto per tentato furto aggravato e minaccia nei confronti del cittadino che lo aveva denunciato ai militari.

Ieri mattina, a Corigliano Calabro Scalo, invece, i carabinieri sono poi intervenuti nel centro commerciale i “Portali”, dove era stato segnalato un uomo sospetto che si aggirava all’interno del supermercato IperCoop. Una volta arrivati i militari hanno fermato ed identificato un messinese di 37 anni, S.T., residente da diverso tempo a Corigliano Calabro, e con precedenti in materia di stupefacenti.

Da una perquisizione personale, che si è resa necessario dopo aver notato come il suo giubbotto fosse rigonfio, gli sono state trovate addosso due bottiglie di champagne francese, per un valore complessivo di quasi 80 euro e, in una tasca, una tronchesina utilizzata per rimuovere il sistema antitaccheggio.

Le indagini hanno confermato i sospetti di furto all’interno del supermercato e sulla base delle evidenze la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Eugenio Facciolla, ha disposto l’arresto dell’uomo per furto aggravato, con la restituzione al proprietario della merce rubata.