Rastrellamenti sulle preserre: ritrovati pistole e fucili rubati, ma anche droga

Fucili, pistole, munizioni e droga: a ritrovare il tutto sono stati i Carabinieri della Compagnia di Soverato, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni sulla presenza di un armadio blindato divelto e probabilmente rubato.

I militari, sulla base di quanto appreso, hanno subito predisposto dei rastrellamenti nella zona delle preserre catanzaresi durante i quali, data la particolare conformazione del territorio, sono stati assistiti dai colleghi dello Squadrone Cacciatori e delle unità cinofile anti-esplosivo.

Durante i controlli effettuati in alcune aree impervie di Chiaravalle Centrale, i carabinieri hanno ritrovato così un revolver 44 magnum della Smith & Wesson; una pistola con canne parallele e senza matricola; due fucili calibro 12 della Franchi, 90 cartucce di vario calibro, cinque involucri contenenti in tutto 100 grammi tra hashish e marijuana, e quattro bilancini di precisione

Il tutto era stato nascosto abilmente tra la vegetazione ed era in un perfetto stato di conservazione.

Le ricerche sono poi proseguite dentro alcuni casolari vicini, sia abitati che disabitati: in questo caso sono stati scoperti sei flaconi di metadone e un block-notes con degli appunti scritti a mano. Un giovane del posto è stato pertanto denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Le armi, intanto, sono state sequestrate e repertate e verranno inviate al Ris di Messina, il Raggruppamento Investigazioni Scientifiche, che vi effettuerà degli accertamenti tecnici così da a verificare se siano state eventualmente utilizzate in altri reati.

Gli stupefacenti invece saranno sottoposti alle analisi qualitative presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (il Lass) di Vibo Valentia.

Sono tuttora in corso degli approfondimenti per identificare i possessori di tutto quanto è stato sequestrato, parte del quale risulta rubato in alcune abitazioni di Forlì e Chiaravalle Centrale.