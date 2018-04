Tragico schianto sulla strada, muore centauro

Una giornata decisamente triste sulle strade della Calabria quella che sta per concludersi. Dopo un incidente mortale avvenuto nel cosentino, che ha causato il decesso di un 28enne (LEGGI), anche nel vibonese si registra un’altra vittima.

Durante un sinistro a Serra San Bruno, in località Croce Ferrata, per cause che sono ancora in fase di accertamento, un motociclista si è schiantato col suo mezzo nel tratto stradale che collega Serra a Soriano Calabro.

Sul posto si sono precipitati immediatamente i soccorritori del 118 ma è stato del tutto inutile: la vittima - Gennaro Agostino, 45enne originario di Gioia Tauro - è deceduta sul colpo.

Sul luogo della tragedia i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente ed accertare le eventuali responsabilità.