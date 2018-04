Rsu, la Uil Fpl: “Crescita consistente alle urne”

La Uil Fpl non ha dubbi, “ha centrato l’obiettivo”. Perché in occasione delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) in tutti gli enti pubblici (Autonomie locali e Sanità) della regione Calabria, i “risultati delle urne hanno fatto registrare una crescita consistente della Uil Fpl appena uscita da un Congresso impegnativo che ha visto un forte rinnovamento di questa Organizzazione Sindacale. Notevole numero di consensi sono stati ottenuti in Regione Calabria, Asp di Cosenza, Azienda Ospedaliera di Cosenza, Comune di Crotone e ASP di Reggio Calabria”.

La competizione ha visto la presenza di “nove liste, di cui sei erano di sindacati autonomi”, ma questo non ha fermato la Uil che si dice agguerrita per “sconfiggere il precariato, il clientelismo imperante che esiste nella nostra regione e l’assoggettamento dei lavoratori e dell’operato sindacale da parte di capi o gruppi politici, conducendo questo appuntamento elettorale in piena autonomia e libertà”.

La Uil ha deciso di inviare un messaggio a tutti gli amministratori che “governano gli enti nella nostra regione, a cominciare dal Presidente della Giunta Regionale, al quale poco tempo è rimasto a disposizione per recuperare tutte le vertenze irrisolte accumulate negli anni, generando situazioni non più tollerabili. Stesso messaggio ai direttori delle Aziende Sanitarie ed Aziende Ospedaliere che dovranno immediatamente relegare il clientelismo alle porte delle scelte amministrative, respingendo personaggi senza scrupoli interessati soltanto agli affari ed in particolare riportare all’interno della gestione aziendale tutti i servizi esternalizzati; bandire in tempi brevi i concorsi per Direttore delle Professioni Sanitarie, in quanto figure ormai riconosciute all’interno del Sistema Sanitario professionalmente autonome sganciandole dalla figura dei medici che non possono operare nei loro interessi, anzi molto spesso finiscono oppresse dal clientelismo”.