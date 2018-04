Maltempo, in arrivo rovesci e temporali sulla Calabria

A causa del maggior contrasto termico lungo la colonna d’aria, nelle ore centrali della giornata di domani è previsto l’intensificarsi dei fenomeni di maltempo in Calabria. L’avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, domenica 22 aprile, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia e sulla Calabria, specie sui settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 22 aprile, allerta gialla sulla Sicilia e sulla Calabria. Permane inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.