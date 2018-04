Regione: completata banca dati percettori di ammortizzatori in deroga

In merito al percorso amministrativo finalizzato alla quantificazione delle risorse residue riguardanti le politiche passive e propedeutico al loro utilizzo per la concreta realizzazione delle politiche attive, il Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” informa che la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell’INPS ha comunicato l’avvenuto completamento delle operazioni di implementazione dei dati sul SIP della Banca Dati Percettori degli ammortizzatori sociali in deroga riguardanti un bacino costituito da più di 24.000 beneficiari.

Si ribadisce l’importanza del completamento in pochi mesi di tale complesso adempimento richiesto da anni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Istituto previdenziale, che garantisce il massimo livello di efficacia gestionale e di trasparenza dell’attività amministrativa e di uso delle risorse pubbliche, resosi possibile grazie al notevole impegno organizzativo del competente Settore del Dipartimento LFPS ed alla piena sinergia con la Direzione Regionale INPS Calabria.

Nei prossimi giorni si definiranno le formalità amministrative necessarie per la stipula della Convenzione definitiva fra la Regione e l’INPS, che permetterà il pagamento delle residue mensilità riguardanti i tirocini formativi avviati in attuazione delle Manifestazioni d’interesse pubblicate nell’anno 2017.