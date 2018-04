Anas comunica che, sulla strada statale 280 `Dei Due Mari`, un tratto è provvisoriamente chiuso, in direzione Lamezia Terme al km 9,400, a causa di un pedone investito da un`automobile in località Feroleto Antico in provincia di Catanzaro.

Il personale dell`Anas e delle Forze dell’Ordine è presente sul posto per ripristinare la circolazione il prima possibile, dopo l`intervento dei sanitari del 118.