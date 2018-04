Amantea: giovane travolto e ucciso da mezzo pesante

Grave incidente stradale all’alba di oggi ad Amantea, nel cosentino. Un giovane di 28 anni è stato investito da un autocarro, verso le 4:45 sulla strada statale 18 tirrenica.

Francesco Pagliaro, questo il suo nome, è stato travolto, per cause in corso di accertamento, da un furgone, nei pressi del semaforo della cittadina tirrenica cosentina, rimanendo ucciso sul colpo.

Il conducente del mezzo si è fermato per prestare soccorso. Sul posto le squadre dell’Anas, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.