Pizzo: ruba 13 confezioni di crema viso da supermercato, fermata rumena

Nella serata di ieri, i Carabinieri e di Pizzo hanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato una donna di nazionalità rumena. Allertati dal personale del punto vendita COOP di Pizzo, i militari hanno identificato C.M. di 35 anni, con precedenti penali per furto, residente a Reggio Calabria, che dopo aver rubato 13 confezioni di crema da viso dagli scaffali del punto vendita, ha tentato di dileguarsi facendo scattare l’allarme dei dispositivi antitaccheggio.

La donna è stata bloccata nel parcheggio antistante al supermercato, dove è stata trovata con in dosso la borsa contenente le numerose confezioni della costosa crema da viso del valore complessivo di 200 Euro.

Immediato l’intervento dei militari, che hanno restituito la refurtiva al direttore del Centro Commerciale procedendo contestualmente ad arrestare l’autrice del gesto. Dagli accertamenti è poi emerso che la donna era sottoposta ad un provvedimento di obbligo di dimora nel Comune di Reggio Calabria a seguito di un precedente arresto per furto.