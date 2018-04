Droga, Mirto: marijuana nel sottotetto, 49enne in manette

I Carabinieri di Mirto Crosia, con l’ausilio di personale della Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione “Calabria”, hanno tratto in arresto in flagranza B.G., 49 anni, indagato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.

I carabinieri, hanno proceduto al controllo, ieri pomeriggio, dell’abitazione dell’uomo e, giunti nel sottotetto, hanno trovato ad una vera e propria attività di coltivazione di marijuana: l’uomo aveva ricavato due vani ben nascosti all’interno dei quali deteneva i vasi con all’interno le piante da cui ricavare lo stupefacente. Per poter far crescere le piante, aveva strutturato meticolosamente un impianto di areazione e di lampade, un termometro digitale ed alcuni climatizzatori.

Sottoposte a sequestro 7 piante di marijuana di altezza media di circa un metro, vari contenitori con la droga, per un totale di circa 80 grammi, un barattolo con all’interno circa 4 grammi di hashish, una vaschetta in plastica con all’interno delle foglie già essiccate e materiale per il confezionamento e la coltivazione.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari, non ritenendo sussistenti allo stato esigenze di natura cautelare, per cui si procederà alla convalida dell’arresto.