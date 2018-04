Pallanuoto. Massimo impegno per la Rari Nantes attesa a Catania

Ci sono in gioco tre punti fondamentali per tutte e due le squadre del Catania e della Rari Nantes Crotone, impegnate domani in un match molto complicato. La squadra pitagorica parte sulla carta favorita per la forza fisica, tecnica ed organizzazione espressa sinora ma le esigenze di classifica della Waterpolo Catania e le assenze individuali della squadra crotonese faranno sì che in acqua sarà certamente una sfida equilibrata e senza possibilità di pronostico.

La Waterpolo Catania (12 punti in classifica) al momento è in piena corsa salvezza con Polisportiva Acese (10 punti) e Cosenza Nuoto (10 punti) per evitare il penultimo posto in classifica che la costringerebbe ad affrontare i play out. Ed è proprio nella vasca di casa che vorranno provare a conquistare i punti necessari, contro chiunque. Considerando lo spessore della squadra catanese - lo scorso anno hanno vinto il campionato e giocato per la promozione in serie A - non sarà per nulla una partita semplice, per ragazzi di mister Arcuri. Se a tutto questo si aggiunge, l’assenza di Renè Bezic, squalificato per una giornata, le assenze di Giuseppe Candigliota, Matteo Chiodo, Mario Lucanto e Gian Marco Fusto, causa impegni scolastici improrogabili, e la quasi certa assenza del capitano Vincenzo Arcuri, alle prese con la prossima nascita della primogenita, appare ancora più evidente come l’attenzione dei ragazzi crotonesi dovrà essere massima.

“Non cerchiamo alibi - suona la carica il Presidente Emilio Ape. Non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo mai. Il giudizio finale lo dà sempre e comunque il campo. I ragazzi sono preparati e pronti ad affrontare chiunque in qualunque circostanza, al di là delle assenze. Mi aspetto prestazione e risultato. Ci siamo posti l’obiettivo di migliorare lo storico risultato dello scorso anno. Quest’anno, migliorare, si traduce, automaticamente, in playoff promozione. Siamo tutti, dirigenti, tecnici, atleti, e staff, settati sul raggiungimento di questo obiettivo. Sarebbe importante arrivarci da secondi in classifica, per tanti motivi: prestigio, opportunità e merito. E inoltre perché questo vuol dire eventualmente incontrare la terza in classifica del girone 3. Ogni singola parte della società e della squadra dovrà fare in modo di dare il massimo possibile per raggiungere tale scopo! Lo dobbiamo a noi stessi, alla nostra storia e ai nostri partner commerciali. Grazie al loro sostegno, se tutto andrà per il meglio, centreremo, per il terzo anno consecutivo un risultato storico!”.

Appuntamento alle 17.30, piscina Nesima di Catania. Diretta Facebook dalla pagina ufficiale Rari Nantes Crotone.