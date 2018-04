Crotone. Incontro in Prefettura sui finanziamenti dei progetti comunali

Il Prefetto di Crotone Cosima di Stani stamane è intervenuta insieme ai Sindaci della provincia col Viceprefetto D’Urso ed il consigliere di prefettura Mariano Scapolatello quali rappresentanti della Segreteria tecnica dell’Autorità di gestione del Pon Legalità, in un incontro volto a predisporre un nuovo ciclo di programmazione e finanziamento regionale dei progetti comunali.

Tra le aree tematiche finanziabili, a carattere generale, rientrano le aree territoriali produttive, l’inclusione sociale ed il fenomeno migratorio sulla scia dell’intesa tra il Ministero dell’Interno e la Regione Calabria.

Focus specifico è stato dedicato al tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata, alla luce del recente avviso pubblico che prevede uno sportello temporale, ai fini della presentazione delle domande, che va dal 30 aprile al 30 giungo.

A tale riguardo possono essere finanziati gli interventi di rifunzionalizzazione dei beni confiscati per la realizzazione di centri di accoglienza degli immigrati regolari, reti di piccoli appartamenti per l’alloggio temporaneo dei richiedenti asilo, centri per minori non accompagnati, centri a supporto delle attività extrascolastiche (es.: palestre, laboratori, aziende agricole) centri per donne vittime di violenza.

Sotto il profilo delle modalità di elaborazione si è dato conto della possibilità di presentare a cura dei Comuni, formule progettuali sviluppate anche in forma associata, che tengono conto della dimensione della utenza raggiungibile e che diano garanzie di sostenibilità gestionale e finanziaria nel tempo oltre che di autonoma capacità organizzativa dell’Ente, attraverso la destinazione di un adeguato organigramma con compiti anche di monitoraggio sull’esecuzione progettuale.

Il Prefetto ha inoltre assicurato ai Sindaci massimo supporto nella fase di stesura degli elaborati.