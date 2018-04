Medicina legale, attivati due ambulatori a Nocera e a Chiaravalle

Al fine di migliorare l’offerta dei servizi sanitari sul territorio, anche nell’ottica della prevenzione, a Nocera Terinese e a Chiaravalle centrale è stato aperto l’ambulatorio di Medicina legale.

Nel Polo sanitario di Nocera Terinese, in via Dante Alighieri, l’ambulatorio di Medicina legale, diretto dal dott. Raffaele Mancini, è operativo ogni mercoledì dalle 15:30 alle 17:30, mentre nella Casa della Salute di Chiaravalle Centrale l’ambulatorio diretto dal dott. Fedele Caiazza, è operativo ogni giovedì dalle 9:30 alle 11:30.

Entrambi gli ambulatori sono preposti alla consegna dei certificati per: rilascio e/o rinnovo patenti categoria A e B; rilascio certificati per porto d’armi e per sana e robusta costituzione fisica, oltre, comunque, tutto quant’altro di competenza medico-legale. Della nuova attività sanitaria sono stati tempestivamente informati i Sindaci dei Comuni afferenti alle strutture sanitarie di Chiaravalle e Nocera.