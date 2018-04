Assassinio Congiusta: annullato l’ergastolo a Tommaso Costa

È stata annullata senza rinvio a giudizio la condanna all'ergastolo inflitta a Tommaso Costa (LEGGI) per l’assassinio del commerciante sidernese Gianluca Congiusta, avvenuto nel 2005.

La decisione è stata presa dalla Corte di Cassazione che ha assolto Costa per non aver commesso il fatto. Già una prima volta la Cassazione aveva annullato, con rinvio ad altra sezione, la condanna all'ergastolo inflitta dalla Corte d'assise d'appello, che aveva confermato la condanna in primo grado della Corte di assise di Locri. L'ergastolo era poi stato nuovamente confermato nell'appello bis della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria.