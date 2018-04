Scoperte da un drone diverse discariche abusive nel catanzarese

Grazie all’ausilio di un drone sono state localizzate una dozzina di discariche abusive nel catanzarese. I rilevamenti sono avvenuti nel corso della giornata di ieri che ha visto tecnologia e militari della Compagnia Carabinieri di Girifalco, supportati dal personale Forestale di Catanzaro e di Reggio Calabria, a lavoro tra le campagne diversi Comuni della provincia.

A Girifalco, nelle località Monte Covello, Vosina, Spanó, Carbonara, e Rimitello, cinque aree di proprietà sia privata sia demaniale sono state poste sotto sequestro perché luogo di attività di gestione non autorizzata di rifiuti solidi urbani, così come a Cortale, in località Piano, dove molti rifiuti erano gettati in una scarpata.

Anche a Curinga, nella pineta della frazione di Acconia in località Sirene, e a Maida, nelle località Schiavello e Fialá, sono stati rinvenuti luoghi di abbandono di rifiuti, da segnalare ai Comuni competenti per una successiva bonifica.

Ulteriori accertamenti sono ancora in corso.