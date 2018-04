Maltratta anziano e gli fa vendere casa per prendersi il denaro. Arrestata badante

Con l’accusa di violazione di domicilio continuata ed aggravata dalla violenza sulle cose è finita in manette una badante di 51 anni, L.I., di origini georgiane.

La donna, un po’ di tempo fa, era stata chiamata a svolgere i lavori domestici presso l’abitazione di un uomo rimasto solo. I rapporti tra i due, ultimamente, si sarebbero improvvisamente incrinati poiché, in diverse occasioni, la donna avrebbe adottato toni minacciosi ed arroganti verso il datore di lavoro approfittando, purtroppo, della condizione di solitudine e di necessità dell’uomo.

La “governante” avrebbe così iniziato a non svolgere regolarmente i lavori in casa, avrebbe danneggiato il mobilio e l’arredo cercando, finanche, di convincere il padrone di casa a vendere l’abitazione per poi appropriarsi di una parte del ricavato per acquistare una casa in Georgia.

Non riuscendo più a subire i soprusi della donna, l’anziano ha deciso di licenziarla, invitandola, tra l’altro, a lasciare l’abitazione di sua proprietà dove questa, intanto, era andata a vivere stabilmente. Successivamente l’uomo ha sporto denuncia per i danni subiti ed ha cambiato le serrature, ma la donna, non contenta della chiusura dei rapporti, è tornata nell’abitazione scardinando serrature e lucchetti e a questo punto gli agenti della Squadra Volanti di Reggio Calabria sono intervenuti e l’hanno tratta in arresto per il reato di violazione di domicilio.