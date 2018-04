In casa con hashish e tutto l’occorrente per lo spaccio, arrestato 30enne

Un giovane di Cassano Jonio, D.C.D. di 30 anni, pluripregiudicato e sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è finito nuovamente nei guai poiché per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di una perquisizione domiciliare messa in atto dalla Polizia di Rossano, il 30enne è stato scoperto con 200 gr di hashish, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi pronte per lo spaccio.

Considerati i precedenti, D.C.D. è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.