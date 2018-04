Furto di energia a Isola. Arrestato imprenditore coinvolto nell’operazione Jonny

Un imprenditore 39enne, già sottoposto ai domiciliari nell’ambito del operazione Jonny, è stata nuovamente arrestato e questa volta per furto di energia elettrica.

I carabinieri della locale tenenza, in seguito a ispezione effettuata unitamente a tecnici verificatori della società Enel - distribuzione s.p.a. presso l’abitazione dell’uomo, hanno accertato che lo stesso aveva realizzato un allaccio diretto alla rete elettrica, cagionando un danno quantificato in euro 7 mila circa. Il 39enne, su disposizione dell’ Autorità Giudiziaria, è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.