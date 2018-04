Auto distrutta da un incendio nella notte, avviate indagini

L’auto di una 37enne di Mesoraca è stata finita in fiamme nel corso della notte. Il mezzo, una Lancia Y, si trovava parcheggiato in via Leonardo da Vinci. L'incendio, domato dai vigili del fuoco di Petilia Policastro, ha completamente distrutto il veicolo.

Le cause del rogo restano al momento sconosciute. Le indagini del caso sono state avviate dai Carabinieri di Mesoraca che sono intervenuti sul posto insieme ai militari dell’Aliquota Radiomobile di Petilia Policastro.