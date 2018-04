Kumite. La Kroton Ryu torna con l’amaro in bocca dal Campionato Assoluto

Team Atleti Martial

Conclusasi al Pala Fijlkam di Ostia, la finale del 53° Campionato Italiano Assoluto Maschile di Kumite (combattimento). Amaro in bocca per i cinque atleti dell’Asd Martial Kroton Ryu - Carlo Bellino kg 75, Giuseppe Franco kg 84, Pasquale Marullo kg 67, Vito Ciavarella kg 60 e Viviane Leuzzi kg 50) – i quali pur essendosi impegnati, avendo vinto alcuni incontri, delle eliminatorie, si sono classificati all’undicesimo posto delle rispettive categorie di peso individuali.

Sabato 14 aprile nelle 6 categorie maschili hanno partecipato 429 atleti, mentre domenica 15 nella classe femminile, 192 atlete divise nelle 5 categorie di peso, per un totale di 622 Karateka provenienti da 225 società d’Italia. Non è stata affatto una trasferta facile, sono le parole del Maestro Francesco Bellino, il quale ha seguito in gara i suoi allievi, con la collaborazione dell’atleta e tecnico Giusy Bellino, nei Campionati Italiani Assoluti di Karate specialità kumite (M/F), che è stata una gara durissima nella quale i nomi altisonanti dei campioni europei e mondiali si sono messi in discussione a livello nazionale con il meglio che la nostra nazione "ha prodotto" in tema di karateka.

Sicuramente i nostri atleti hanno sentito il peso psicologico di questa gara, ma se può consolarci, gli incontri che abbiamo perso sono stati per uno scarto di punteggio minimo, dove alcuni incontri conclusi in parità di punteggio, sono finiti all’antei (con giudizio arbitrale alle bandierine). Comunque, un plauso va fatto a tutti i ragazzi Crotonesi che hanno dato il meglio di se mettendo a dura prova i loro avversari. Grazie al risultato raggiunto nella manifestazione, l'ASD Martial Kroton Ryu si è classificata al 34° posto su 168 nella classifica società maschile.